"Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖ

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"Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖКаталонская "Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" могут предпринять новую попытку подписать 23-летнего хавбека парижан, который ранее в очередной раз отказался продлевать контракт со своим клубом.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним,  Бартомеу дал комментарий по возможному трансферу Погба. | soccernews.ru

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