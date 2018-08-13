Каталонская "Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "сине-гранатовые" могут предпринять новую попытку подписать 23-летнего хавбека парижан, который ранее в очередной раз отказался продлевать контракт со своим клубом.

В прошлом сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, Бартомеу дал комментарий по возможному трансферу Погба. | soccernews.ru