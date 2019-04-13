"Барселона" возобновила интерес к Виллиану

"Барселона" летом снова попытается купить вингера лондонского "Челси" Виллиана, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что контракт бразильца с "синими" истекает в 2020 году и стороны пока не могут договориться о его продлении.

"Блауграна" рассчитывает, что эти факты позволят ей максимально снизить стоимость 30-летнего футболиста.

Летом 2018 года "Барселона" предпринимала попытки приобрести Виллиана, но тогда предложение в размере 65 миллионов евро не устроило "Челси".

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