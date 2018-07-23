"Барселона" возобновит переговоры с Бускетсом по новому контракту

Каталонская "Барселона" возобновит переговоры со своим полузащитником Серхио Бускетсом по его новому контракту.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, стороны планируют вернуться к обсуждению условий продления действующего соглашения уже на этой неделе. Несмотря на то, что ранее им не удалось найти взаимопонимания в этом вопросе, вполне вероятно, что новый контракт таки будет подписан между "сине-гранатовыми" и их 30-летним хавбеком.

Действующее соглашение Бускетса с "Барсой" рассчитано до лета 2021-го года.

Напомним, "Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Валенсии". | soccernews.ru