"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры

В матче 25-го тура Ла Лиги "Барселона" дома разгромила "Эйбар" и обошла "Реал" по забитым голам.

В составе каталонцев четыре гола забил форвард Лионель Месси.

Благодаря этой победе "Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю чемпионата Испании. Теперь в активе сине-гранатовых - 6151 гол, у "Реала" - 6150 мячей.

⚽️ Barça moves past Real Madrid as the team with the most goals in @LaLigaEN history! pic.twitter.com/lmTPryjY0I