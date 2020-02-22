"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры

В матче 25-го тура Ла Лиги "Барселона" дома разгромила "Эйбар" и обошла "Реал" по забитым голам.

В составе каталонцев четыре гола забил форвард Лионель Месси.

Благодаря этой победе "Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю чемпионата Испании. Теперь в активе сине-гранатовых - 6151 гол, у "Реала" - 6150 мячей.

⚽️ Barça moves past Real Madrid as the team with the most goals in @LaLigaEN history! pic.twitter.com/lmTPryjY0I — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2020

Отметим, что "Сливочные" лидировали по забитым голам в Ла Лиге с 1963 года.

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