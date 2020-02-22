"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры

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"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры

В матче 25-го тура Ла Лиги "Барселона" дома разгромила "Эйбар" и обошла "Реал" по забитым голам.

В составе каталонцев четыре гола забил форвард Лионель Месси.

Благодаря этой победе "Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю чемпионата Испании. Теперь в активе сине-гранатовых - 6151 гол, у "Реала" - 6150 мячей.

Отметим, что "Сливочные" лидировали по забитым голам в Ла Лиге с 1963 года.

Не пропустите:  Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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fofanov

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lesnovsky

дв особенно это будет приятно....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

дв будет приятно,топит за барсу,тот который Хрыстя,а я скажу:слабо догнать Реал по чашкам ЛЧ?Пока балласт на каталонском борту возможностей мало,кстати,ты не отвлекайся,там Криш скоро феерить будет,должен ты ему минет сделать,так сказать,настроение поднять,боевой дух.)

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lesnovsky

Чашку ты, урод, поставишь себе, когда блевать будешь по поводу 7 ЗМ Месси... Подготовь ее заранее...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зачем?Буду делать это прямо на твое лицо)Или тебя уже сейчас не терпиться?

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