"Барселона" впервые обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Матч состоялся в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

Для каталонского клуба эта победа стала первой в гостевых матчах с манкунианцами.

Ранее "МЮ" и "Барселона" провели между собой пять матчей в Англии, в которых хозяева одержали три победы при двух ничьих.

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