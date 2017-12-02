"Барселона" впервые с 1961 года забила более гола в 19 домашних матчах Примеры подряд

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"Барселона" впервые с 1961 года забила более гола в 19 домашних матчах Примеры подряд

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле сыграла вничью с "Сельтой" со счётом 2:2.

Таким образом, "сине-гранатовые" забили более одного гола в 19 матчах чемпионата подряд.

Как сообщает Gracenote Live, "Барселоне" удалось добиться таких показателей впервые за 56 лет.

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