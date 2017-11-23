"Барселона" впервые в истории два матча подряд в Лиге Чемпионов завершила нулевой ничьей

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" в гостях расписала нулевую ничью с "Ювентусом".

Как сообщает Opta, "сине-гранатовые" впервые в своей истории дважды подряд сыграли со счётом 0:0 в самом престижном еврокубковом турнире.

Напомним, что в прошлом туре ЛЧ "Барселона" сыграла вничью с "Олимпиакосом".

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