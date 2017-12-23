"Барселона" впервые в истории одержала три гостевых победы подряд над "Реалом" в Примере

В рамках 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счётом 3:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" впервые в истории три раза подряд победили "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу" в Примере.

В прошлом сезоне "Барселона" переиграла "Реал" со счётом 2:3, а в позапрошлом - со счётом 0:4.

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