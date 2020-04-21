"Барселона" впервые в истории продаст права на название "Камп Ноу"

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"Барселона" впервые в истории продаст права на название "Камп Ноу"

"Барселона" хочет передать права на название стадиона "Камп Ноу" собственному фонду Barca Foundation.

Фонд будет искать спонсора, который получит право на имя арены на сезон-2020/21. Все вырученные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом.

Отметим, что стадион получит спонсорское название впервые в своей истории.

А еще: "Барселона" определилась с ценой на Нето| http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Воооооооооооот.Уже активы начали продавать.Что же гений натворил...

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Карыч
Карыч

Тоттенхэм тоже продаёт, и не на борьбу с вирусом. Все Топ клубы хотят продавать, да не у всех это получается...

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