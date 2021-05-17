"Барселона" впервые в истории выиграла женскую Лигу Чемпионов

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"Барселона" впервые в истории выиграла женскую Лигу Чемпионов

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" стала победителем женской Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

В финальном матче турнира каталонская команда разгромила "Челси" со счётом 4:0.

Для "блауграны" это первый в истории триумф в данном соревновании.

Кроме того, "Барса" стала первым клубом, выигравшим в ЛЧ как в мужском, так и в женском футболе.

Не пропустите: "Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул. | http://soccernews.ru
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