"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte

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"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte

"Барселона" возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte.

В прошлом сезоне "сине-гранатовые" заработали 840,8 млн евро. Для "Барселоны" эта сумма стала рекордной: команда впервые преодолела отметку в 800 млн.

Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро.

Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

1.  "Барселона" - 840,8 млн евро

2.  "Реал" - 757,3

3.  "Манчестер Юнайтед" - 711,5

4.  "Бавария" - 660,1

5.  ПСЖ - 635,9

6.  "Манчестер Сити" - 610,6

7.  "Ливерпуль" - 604,7

8.  "Тоттенхэм" - 521,1

9.  "Челси" - 513,1

10. "Ювентус" - 459,7

11. "Арсенал" - 445,6

12. "Боруссия" Дортмунд - 377,1

13. "Атлетико" - 367,6

14.  "Интер" - 364,6

15. "Шальке" - 324,8

16. "Рома" - 231

17. "Лион" - 220,8

18. "Вест Хэм" - 216,4

19. "Эвертон" - 213

20. "Наполи" - 207,4

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5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
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