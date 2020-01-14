"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
"Барселона" возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte.
В прошлом сезоне "сине-гранатовые" заработали 840,8 млн евро. Для "Барселоны" эта сумма стала рекордной: команда впервые преодолела отметку в 800 млн.
Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро.
Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19
1. "Барселона" - 840,8 млн евро
2. "Реал" - 757,3
3. "Манчестер Юнайтед" - 711,5
4. "Бавария" - 660,1
5. ПСЖ - 635,9
6. "Манчестер Сити" - 610,6
7. "Ливерпуль" - 604,7
8. "Тоттенхэм" - 521,1
9. "Челси" - 513,1
10. "Ювентус" - 459,7
11. "Арсенал" - 445,6
12. "Боруссия" Дортмунд - 377,1
13. "Атлетико" - 367,6
14. "Интер" - 364,6
15. "Шальке" - 324,8
16. "Рома" - 231
17. "Лион" - 220,8
18. "Вест Хэм" - 216,4
19. "Эвертон" - 213
20. "Наполи" - 207,4
Читайте также: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
главное
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
-
Второй раунд разборок в Кубке Англии, самая зрелищная битва во Франции и приоритеты "Интера": рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина
-
Два турецких клуба ведут борьбу за Оздоева
Лента новостей
-
Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020
-
Сетьен проводит первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны"
-
Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде
-
Экс-игрок "Локомотива" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"
-
Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из "Барселоны"
-
Карпин рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону"
-
Карпин прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к Дзюбе
-
Сетьен: "Я попросил Месси играть до самой смерти"
-
Вальверде попрощался с футболистами "Барселоны"
-
"Барселона" впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte
-
Карпин назвал лучшего российского тренера прямо сейчас
-
"Тамбов" включился в борьбу за Ананидзе
-
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в "Спартак"
-
Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона
-
Каррера хочет видеть в АЕКе полузащитника "Ахмата"
-
"Реал" заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" вместе взятые
-
Официально: Йорди Кройфф - новый тренер сборной Эквадора
-
Ларссон досрочно прибыл на сбор "Спартака" в ОАЭ
-
Сетьен входил в тренерский штаб сборной России по пляжному футболу. Сегодня он возглавил "Барселону"
-
Второй раунд разборок в Кубке Англии, самая зрелищная битва во Франции и приоритеты "Интера": рассказываем, что посмотреть посреди недели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11