"Барселона" впервые вылетела из еврокубков после домашней разгромной победы

"Рома" разгромила "Барселону" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов и прошла дальше по сумме двух матчей.

На чужом поле римляне проиграли 1:4, но прошли в полуфинал благодаря голу на выезде.

Таким образом, каталонцы впервые вылетели из еврокубкового турнира после разгромной домашней победы в первом матче.

Во всех 14 предыдущих случаях, когда "Барселона" громила соперника в первом матче на домашнем поле она непременно выходила в следующий раунд.

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