"Барселона" впервые выложила кадры из раздевалки после разгромного поражения от "Ливерпуля"

"Барселона" выпустила трейлер документального фильма "День матча", в котором присутствуют кадры из раздевалки команды после вылета из Лиги Чемпионов от "Ливерпуля".

На видео показано, как после матча, который каталонцы проиграли со счетом 4:0, Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо сидят подавленные в раздевалке.

