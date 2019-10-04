"Барселона" впервые выложила кадры из раздевалки после разгромного поражения от "Ливерпуля"

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"Барселона" впервые выложила кадры из раздевалки после разгромного поражения от "Ливерпуля"

"Барселона" выпустила трейлер документального фильма "День матча", в котором присутствуют кадры из раздевалки команды после вылета из Лиги Чемпионов от "Ливерпуля".      

На видео показано, как после матча, который каталонцы проиграли со счетом 4:0, Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо сидят подавленные в раздевалке.

Кроме того, в трейлер вошли кадры из раздевалки каталонцев после выездных игр против "МЮ" и "Реала". Выход фильма запланирован на ноябрь текущего года.

В текущем сезоне "Барселона" после 7 туров идет в Примере на 4-м месте, уступая лидирующему "Реалу" на два очка.

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