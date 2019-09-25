"Барселона" впервые за 11 лет пропустила в 6 стартовых матчах Примеры

"Барселона" продлила свою серию матчей Примеры с пропущенными голами.

В поединке шестого тура испанского чемпионата "блауграна" обыграла "Вильярреал" со счётом 2:1.

Каталонцы пропустили как минимум один мяч в каждой из шести стартовых игр национального первенства.

С "Барсой" подобное произошло впервые за 11 лет. "Сине-гранатовые" под руководством Хосепа Гвардиолы также неудачно выступали в начале сезона 2008/09, но в итоге выиграли требл.

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