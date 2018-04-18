"Барселона" впервые за 16 лет вышла на поле без единого воспитанника в основе

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" (2:2).

Стоит отметить, что этот матч стал первым за последние 16 лет, в котором в основном составе каталонского клуба не оказалось ни одного воспитанника.

В основе каталонцев вышли: тер Штеген, Семеду, Мина, Вермален, Динь, Паулиньо, Гомеш, Д. Суарес, Дембеле, Коутиньо, Алькасер.

Лишь во втором тайме на поле появились выпускники Ла Масии Лионель Месси и Серхи Роберто. Впрочем последний уже через 11 минут был удален.

Не пропустите: Удаление, гол рукой и каталонские провалы в защите: "Барселона" вновь поделила очки с "Сельтой". | http://soccernews.ru