"Барселона" впервые за 24 года выдала пятиматчевую серию без побед в ЛЧ

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"Барселона" впервые за 24 года выдала пятиматчевую серию без побед в ЛЧ

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" не смогла выиграть в пяти поединках подряд в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает Bleacher Report, это худшая серия "сине-гранатовых" в главном еврокубке с 1997 года.

Напомним, что, начиная с декабря 2020 года, каталонская команда не сумела победить в ЛЧ "Ювентус", дважды ПСЖ, "Баварию" и "Бенфику".

Следующий соперник "Барсы" по турниру - киевское "Динамо". Матч состоится 20 октября на "Камп Ноу".

Не пропустите: "Барселона" стартовала с двух поражений в еврокубковом сезоне впервые за 49 лет. | http://soccernews.ru
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