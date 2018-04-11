"Барселона" впервые за 75 лет вылетела из турнира, имея преимущество в три мяча после первого матча

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" проиграла "Роме" (0:3).

Это поражение привело каталонский клуб к вылету из турнира.

Стоит отметить, что "Барселона" во второй раз в истории не удержала преимущество в три мяча после первого матча.

Предыдущий раз это произошло в 1943 году. Тогда каталонцы уступили "Реалу" в Кубке Испании (3:0 и 1:11).

Не пропустите: "Рома" – "Барселона" – 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru