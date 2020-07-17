"Барселона" впервые за последние шесть лет не выиграла ни одного национального трофея

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"Барселона" впервые за последние шесть лет не выиграла ни одного национального трофея

"Барселона" потеряла шансы на титул чемпиона Испании в нынешнем сезоне. В 37-м туре Ла Лиги каталонский клуб на своем поле проиграл "Осасуне" (1:2), а "Реал" дома выиграл у "Вильярреала" (2:1), став недосягаемым для "Барселоны".

Таким образом, "Барселона" впервые за последние шесть лет не выиграла ни одного национального трофея. В четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику" (0:1), а в полуфинале Суперкубка страны - "Атлетико" (2:3).

"Барселона" сохраняет шансы выиграть Лигу Чемпионов. В первом матче каталонцы на выезде сыграли вничью с "Наполи" со счетом 1:1.

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