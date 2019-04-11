"Барселона" впервые за последние три года выиграла в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Для каталонского клуба эта победа стала первой гостевой за последние три года в плей-офф турнира. В последний раз "Барселона" побеждала на выезде в феврале 2016 года, обыграв "Арсенал" в Лондоне со счетом 2:0.

С тех пор каталонцы провели на выезде в плей-офф Лиги Чемпионов шесть матчей, в которых потерпели три поражения при трех ничьих.

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