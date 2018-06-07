"Барселона" вплотную приблизилась к первому летнему приобретению

Каталонская "Барселона" вплотную приблизилась к своему первому летнему приобретению, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время игроком "сине-гранатовых" должен будет стать защитник "Севильи" Клеман Лангле. Трансфер 22-летнего бека, который так и не смог договориться с "красно-белыми" по новому контракту, обойдется каталонскому гранду в 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матча за "Севилью".

Напомним, "Барселона" определилась с кандидатом на пост спортивного директора. | soccernews.ru