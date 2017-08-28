"Барселона" все еще надеется купить Коутиньо и Ди Марию

"Барселона" по-прежнему надеется купить полузащитников "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и ПСЖ Анхеля Ди Марию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб продолжает переговоры о покупке обоих футболистов. "Ливерпуль" оценивает 25-летнего Коутиньо в 140 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

А ПСЖ просит за 29-летнего Ди Марию не менее 50 миллионов евро. Каталонцы на намерены платить такие суммы и надеются получить скидку.

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