"Барселона" все еще не получила сумму в 222 миллиона евро за трансфер Неймара

Каталонская "Барселона" все еще не получила сумму в 222 миллиона евро за трансфер своего вингера Неймара во французский ПСЖ.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", несмотря на опубликованный ранее чек об осуществлении оплаты за бразильца, до сих пор не получили компенсацию за него. Этим и объясняется задержка передачи "Барсой" сертификата о трансфере Неймара, из-за чего он по-прежнему не имеет права дебютировать за свой новый клуб.

Напомним, Неймар может подать жалобу в ФИФА на "Барселону". | soccernews.ru