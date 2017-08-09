"Барселона" все еще не получила сумму в 222 миллиона евро за трансфер Неймара

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"Барселона" все еще не получила сумму в 222 миллиона евро за трансфер НеймараКаталонская "Барселона" все еще не получила сумму в 222 миллиона евро за трансфер своего вингера Неймара во французский ПСЖ.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые", несмотря на опубликованный ранее чек об осуществлении оплаты за бразильца, до сих пор не получили компенсацию за него. Этим и объясняется задержка передачи "Барсой" сертификата о трансфере Неймара, из-за чего он по-прежнему не имеет права дебютировать за свой новый клуб.

Напомним, Неймар может подать жалобу в ФИФА на "Барселону". | soccernews.ru

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