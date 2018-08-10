"Барселона" все еще рассчитывает подписать Погба

Каталонская "Барселона" все еще рассчитывает подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в текущее трансферное окно.

Как объясняет El Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" надеются, что желание 25-летнего хавбека покинуть "Олд Траффорд" таки вынудит руководство "красных дьяволов" выставить его на трансфер, даже несмотря на то, что клубу уже не удастся подписать ему замену минимум до ближайшей зимы.

Напомним, форвард "Барселоны" отказался перебираться в АПЛ. | soccernews.ru