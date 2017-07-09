"Барселона" все еще рассчитывает подписать Верратти

Теги жозеп мария бартомеубарселонапсжмарко верратти

"Барселона" все еще рассчитывает подписать Верратти

"Барселона" не оставит попыток заполучить хавбека ПСЖ Марко Верратти, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу сообщил футболисту, что клуб будет ждать до 31 августа.

Напомним, что ПСЖ наотрез отказывается отпустить Верратти, который хочет присоединиться к "Барселоне".

Читайте также: Месси и Суарес остались недовольны провалом переговоров по Верратти. | http://soccernews.ru

комментарии
Диас

не нужен

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов