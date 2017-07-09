"Барселона" все еще рассчитывает подписать Верратти

"Барселона" не оставит попыток заполучить хавбека ПСЖ Марко Верратти, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу сообщил футболисту, что клуб будет ждать до 31 августа.

Напомним, что ПСЖ наотрез отказывается отпустить Верратти, который хочет присоединиться к "Барселоне".

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