"Барселона" все еще рассматривает вариант с приобретением Паулиньо

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"Барселона" все еще рассматривает вариант с приобретением ПаулиньоКаталонская "Барселона" все еще рассматривает вариант с приобретением полузащитника китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо.

Как информирует Mundo Deportivo, в настоящее время агент бразильца находится в Поднебесной, где он уже в течение почти недели ведет переговоры с руководством клуба своего клиента. Представитель 28-летнего хавбека пытается убедить "Гуанчжоу Эвергранд" снизить трансферную стоимость своего игрока, которая составляет 40 миллионов евро. Если же китайский гранд согласится пойти на уступки, "Барса" будет готова возобновить переговоры по Паулиньо.

Напомним, "Барселона" и Неймар продолжат переговоры по новому контракту. | soccernews.ru

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