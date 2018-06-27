"Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением Головина

1 Теги цска москваалександр головинбарселона

"Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением ГоловинаКаталонская "Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" высоко оценивают игровые качества 22-летнего хавбека. При этом едва ли не определяющим фактором, который может поспособствовать переезду игрока на "Камп Ноу", является его невысокая трансферная стоимость, которая оценивается в 25-30 миллионов евро.

Напомним, Головин входит в сферу интересов трех грандов АПЛ. | soccernews.ru

Комментарии
Таня

Умора. Ага, интересуются.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов