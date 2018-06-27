"Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением Головина

Каталонская "Барселона" всерьез рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" высоко оценивают игровые качества 22-летнего хавбека. При этом едва ли не определяющим фактором, который может поспособствовать переезду игрока на "Камп Ноу", является его невысокая трансферная стоимость, которая оценивается в 25-30 миллионов евро.

Напомним, Головин входит в сферу интересов трех грандов АПЛ. | soccernews.ru