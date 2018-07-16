"Барселона" всерьез рассматривает вариант с продажей Дембеле

Каталонская "Барселона" всерьез рассматривает вариант с продажей своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане "сине-гранатовых" все большей популярности набирает идея с расставанием с французом, который перебрался на "Камп Ноу" только прошлым летом за 115 миллионов евро. В клубе считают, что существует большой риск того, что 21-летний футболист так и не сможет проявить себя в Ла Лиге, из-за чего его стоимость может резко упасть.

Напомним, Ракитич оценивает возможность ухода из "Барселоны". | soccernews.ru