"Барселона" вскоре проведет решающую встречу с Серджи Роберто о продлении контракта

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"Барселона" вскоре проведет решающую встречу с Серджи Роберто о продлении контрактаФото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто близок к продлению контракта с каталонским клубом.

Как сообщает Марта Рамон, встреча, которая намечена на понедельник, станет решающей в вопросе продления соглашения.

По информации источника, ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2024 года с понижением зарплаты на 30%.

Напомним, что ранее другие капитаны сине-гранатовых пошли на сокращение заработной платы.

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