"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов

"Барселона" в своем твиттере опубликовала видео легендарного гола экс-игрока каталонцев Андреса Иньесты.

"Сине-гранатовые" вспомнили мяч в ворота "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов, который состоялся ровно 11 лет назад - 6 мая 2009 года.

G⚽AL OF THE DAY!



Exactly 1️⃣1️⃣ years ago today @andresiniesta8 did THIS!!



INIESTAZO pic.twitter.com/ypIgusIWNq