"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов

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"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов

"Барселона" в своем твиттере опубликовала видео легендарного гола экс-игрока каталонцев Андреса Иньесты.

"Сине-гранатовые" вспомнили мяч в ворота "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов, который состоялся ровно 11 лет назад - 6 мая 2009 года.

Тогда первый матч на "Камп Ноу" завершилась безголевой ничьей, в ответном матче "Челси" вел в счете 1:0, но гол Иньесты принес каталонцам ничью и победу по сумме двух встреч.

"Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это", - написала пресс-служба клуба.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А почему легенду и главного творца той победы товарища Эвребе не упомянули ? Непорядок ...

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jugulator
Пьянь

Это не тот, что просто так удалил Абидаля?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это тот , кто не назначил 2 стопроцентых пенальти и не показал карточку кое-какой псевдомужественной легенде клуба за симуляцию.

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