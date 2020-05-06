"Барселона" вспомнила гол Иньесты "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов

"Барселона" в своем твиттере опубликовала видео легендарного гола экс-игрока каталонцев Андреса Иньесты.

"Сине-гранатовые" вспомнили мяч в ворота "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов, который состоялся ровно 11 лет назад - 6 мая 2009 года.

G⚽AL OF THE DAY!



Exactly 1️⃣1️⃣ years ago today @andresiniesta8 did THIS!!



INIESTAZO pic.twitter.com/ypIgusIWNq — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 6, 2020

Тогда первый матч на "Камп Ноу" завершилась безголевой ничьей, в ответном матче "Челси" вел в счете 1:0, но гол Иньесты принес каталонцам ничью и победу по сумме двух встреч.

"Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это", - написала пресс-служба клуба.

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