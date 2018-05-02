"Барселона" вспомнила об издевательствах над "Реалом" в преддверии Эль Класико

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"Барселона" вспомнила об издевательствах над "Реалом" в преддверии Эль Класико

"Барселона" представила ролики с крупными победами над мадридским "Реалом" в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против королевского клуба.

Каталонцы вспомнили о победах над "Реалом" (6:2) в 2009 году, а также (3:0) в 2005-м.

Видео: "Барселона" громит "Реал".

Напомним, что в первом круге "Барселона" разгромила "Реал" на выезде со счетом 3:0.

После 35 туров "Барселона" уже обеспечила себе чемпионский титул и выйдет на матч с "Реалом" в ранге нового победителя Ла Лиги.

Не пропустите: В воскресенье сразу три игрока могут обойти Касильяса, Рауля и Йерро по количеству матчей в Эль Класико. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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