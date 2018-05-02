"Барселона" вспомнила об издевательствах над "Реалом" в преддверии Эль Класико

"Барселона" представила ролики с крупными победами над мадридским "Реалом" в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против королевского клуба.

Каталонцы вспомнили о победах над "Реалом" (6:2) в 2009 году, а также (3:0) в 2005-м.

Видео: "Барселона" громит "Реал".

Напомним, что в первом круге "Барселона" разгромила "Реал" на выезде со счетом 3:0.

После 35 туров "Барселона" уже обеспечила себе чемпионский титул и выйдет на матч с "Реалом" в ранге нового победителя Ла Лиги.

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