"Барселона" встретилась с агентами Рюдигера

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

"Барселона" хочет подписать немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера на правах свободного агента грядущим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, вчера, в среду вечером спортивный директор каталонцев Матеу Алемани вместе с помощником президента клуба по спортивным вопросам Жорди Кройфой, в отеле на протяжении трех часов общались с представителями Рюдигера.

Отмечается, что "Барселона" сделает все возможное, чтобы подписать немца этим летом.

Напомним, что контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

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