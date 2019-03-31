"Барселона" встретилась с агентом Хуана Маты

"Барселона" встретилась с агентами полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты, утверждает The Sun.

По данным источника, испанский клуб общался с отцом игрока Матой-старшим. Каталонцы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом.

"Барселона" хочет предложить место постоянного полузащитника команды.

Мата перешел в "МЮ" зимой 2014 года почти за 43 миллиона евро. В текущем сезоне 30-летний испанец участвовал в 29 матчах в АПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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