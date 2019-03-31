"Барселона" встретилась с агентом Хуана Маты
"Барселона" встретилась с агентами полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты, утверждает The Sun.
По данным источника, испанский клуб общался с отцом игрока Матой-старшим. Каталонцы хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда он станет свободным агентом.
"Барселона" хочет предложить место постоянного полузащитника команды.
Мата перешел в "МЮ" зимой 2014 года почти за 43 миллиона евро. В текущем сезоне 30-летний испанец участвовал в 29 матчах в АПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14