"Барселона" вступила в борьбу за Агуэро

"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает The Sun.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен подписать футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "горожанами". Таким образом, форвард может достаться "Барселоне" бесплатно. Ранее сообщалось, что в услугах Агуэро заинтересован ПСЖ.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

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