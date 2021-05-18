"Барселона" вступила в борьбу за Левандовски

1 Теги барселонабавария мюнхенроберт левандовски

"Барселона" вступила в борьбу за ЛевандовскиФото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sport Germany, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может сменить клуб этим летом.

По информации источника, желание подписать 32-летнего поляка имеет "Барселона", а сам нападающий уже давно хочет поиграть в испанском чемпионате. Также игроком интересуются "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Реал Мадрид".

Однако отмечается, что из-за трудной финансовой ситуации каталонцы далеки от заключения данной сделки, хотя она вовсе не исключена.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски забил уже 40 мячей, повторив рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в немецком чемпионате.

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