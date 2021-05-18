"Барселона" вступила в борьбу за Левандовски
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Как сообщает Sky Sport Germany, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может сменить клуб этим летом.
По информации источника, желание подписать 32-летнего поляка имеет "Барселона", а сам нападающий уже давно хочет поиграть в испанском чемпионате. Также игроком интересуются "Челси", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Реал Мадрид".
Однако отмечается, что из-за трудной финансовой ситуации каталонцы далеки от заключения данной сделки, хотя она вовсе не исключена.
В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски забил уже 40 мячей, повторив рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в немецком чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20