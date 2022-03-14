"Барселона" вступила в борьбу за одного из лидеров "Лидса"

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"Барселона" вступила в борьбу за одного из лидеров "Лидса" Фото инстаграм Рафиньи Диаса

Еще один топ-клуб нацелился на форварда "Лидса" Рафинью Диаса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересована "Барселона". "Сине-гранатовые" консультируются касательно возможного трансфера бразильца со своим скаутом Деку. Переговоров с "Лидсом" пока не было.

Отмечается, что "Барса" хочет дождаться до конца сезона, так как в случае вылета "Лидса" из АПЛ можно существенно сбить ценник на игрока.

Ранее интерес к Рафинье также проявляли "Бавария", "Ливерпуль", "Реал" и "Челси".

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