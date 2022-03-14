"Барселона" вступила в борьбу за одного из лидеров "Лидса"
Еще один топ-клуб нацелился на форварда "Лидса" Рафинью Диаса.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересована "Барселона". "Сине-гранатовые" консультируются касательно возможного трансфера бразильца со своим скаутом Деку. Переговоров с "Лидсом" пока не было.
Отмечается, что "Барса" хочет дождаться до конца сезона, так как в случае вылета "Лидса" из АПЛ можно существенно сбить ценник на игрока.
Ранее интерес к Рафинье также проявляли "Бавария", "Ливерпуль", "Реал" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14