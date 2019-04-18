"Барселона" вступила в борьбу за Ришарлисона

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"Барселона" вступила в борьбу за Ришарлисона
"Барселона" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Эвертона" Ришарлисону, информирует Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает бразильца в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии. Сумма трансфера может составить порядка 50 миллионов евро. Впрочем, проблемой для трансфера может стать отсутствие у форварда паспорта гражданина ЕС. У "Барселоны" квота из трех подобных игроков занята, поэтому для приобретении Ришарлисона "Барселоне" придется одного из них продавать.

Также Ришарлисон входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Атлетико", ПСЖ, "Челси" и "Милана".

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за "Эвертон" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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