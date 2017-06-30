"Барселона" вступила в борьбу за Себальоса



"Барселона" проявляет интерес к полузащитника "Бетиса" Даниэлю Себальосу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также активно интересуется "Реал".

В прошлом сезоне 20-летний Себальос провел за "Бетис" 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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