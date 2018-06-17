"Барселона" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Барселона" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лацио" хочет получить за хавбека не менее 120 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 23-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 48 матче во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

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