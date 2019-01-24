"Барселона" вступила в борьбу за звезду сборной Испании
"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает Mirror.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт игрока с манкунианцами истекает летом. Таким образом, он может достаться "Барселоне" бесплатно. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ, "Арсенала" и "Ювентуса". При этом "МЮ" пытается подписать с игроком новое соглашение, чтобы сохранить его в составе.
30-летний Маты выступает за "Манчестер Юнайтед" c января 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса.
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|Команда
|М
|О
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|23
|60
|2
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|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11