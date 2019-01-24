"Барселона" вступила в борьбу за звезду сборной Испании

Теги барселонаманчестер юнайтедхуан мататрансферы

"Барселона" вступила в борьбу за звезду сборной Испании

"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт игрока с манкунианцами истекает летом. Таким образом, он может достаться "Барселоне" бесплатно. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ, "Арсенала" и "Ювентуса". При этом "МЮ" пытается подписать с игроком новое соглашение, чтобы сохранить его в составе.

30-летний Маты выступает за "Манчестер Юнайтед" c января 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса.

Не пропустите: "Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду может быть лишен престижной награды

Роналду может быть лишен престижной награды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов