"Барселона" вступила в борьбу за звезду сборной Испании

"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщает Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт игрока с манкунианцами истекает летом. Таким образом, он может достаться "Барселоне" бесплатно. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ, "Арсенала" и "Ювентуса". При этом "МЮ" пытается подписать с игроком новое соглашение, чтобы сохранить его в составе.

30-летний Маты выступает за "Манчестер Юнайтед" c января 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса.

Не пропустите: "Барселона" заинтересовалась игроком "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru