"Барселона" вступила в завершающую фазу переговоров по Артуру

Каталонская "Барселона" вступила в завершающую фазу переговоров по полузащитнику "Гремио" Артуру, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, официального объявления о трансфере 21-летнего хавбека "мушкетеров" можно ожидать уже в течение ближайших нескольких часов. Бразилец подпишет контракт с "сине-гранатовыми" термином на шесть лет.

В текущем сезоне Артур забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Гремио".

Напомним, Месси озвучил проблемные позиции "Барселоны". | soccernews.ru