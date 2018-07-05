"Барселона" вступила в завершающую фазу переговоров по Артуру
Каталонская "Барселона" вступила в завершающую фазу переговоров по полузащитнику "Гремио" Артуру, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, официального объявления о трансфере 21-летнего хавбека "мушкетеров" можно ожидать уже в течение ближайших нескольких часов. Бразилец подпишет контракт с "сине-гранатовыми" термином на шесть лет.
В текущем сезоне Артур забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Гремио".
Напомним, Месси озвучил проблемные позиции "Барселоны". | soccernews.ru
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