"Барселона" - второй клуб в истории, забивший 500 голов в Лиге Чемпионов
"Барселона" выигрывает у "Ливерпуля" после первого тайма 1-го матча 1/2 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:0.
Счет в середине тайма открыл уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес.
Этот гол стал 500-м для "Барселоны" в Лиге Чемпионов и каталонцы стали вторым клубом после "Реала", который добрался до этой отметки. На счету королевского клуба 551 гол в турнире.
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