"Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков
"Барселона" решила ввести новые правила для футболистов, чтобы они были больше сосредоточены на футболе.
По сведениям ABC, теперь футболистам клуба для ведения несвязанной с футболом деятельности нужно специальное разрешение от руководства. Также игрокам запретят пользоваться соцсетями на тренировочной базе и во время игр. Кроме того, им нельзя будет фотографировать места, которые недоступны широкой публике. Еще футболистам не рекомендуется давать технические, спортивные или социальные комментарии касательно клуба.
Отмечается, что эти правила были введены из-за защитника команды Жерара Пике, который помимо игры за "Барсу", является владельцем "Андорры", организовывает теннисный Кубок Дэвиса и участвует еще в ряде проектов.
Напомним, что ранее "Барселона" вылетела из Суперкубка Испании, проиграв "Атлетико" (2:3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11