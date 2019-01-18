"Барселона" выбирает между четырьмя нападающими, которые могли бы усилить каталонскую команду до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает Le 10 Sport, в шорт-лист "сине-гранатовых" входят Альваро Мората, Оливье Жиру (оба - "Челси"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес") и Фернандо Льоренте ("Тоттенхэм").

Напомним, что "Барса" в срочном порядке ищет замену Муниру Эль-Хаддади, который недавно перебрался в "Севилью".

По итогам 19 туров "блауграна" уверенно лидирует в Примере, опережая идущий вторым "Атлетико" на 5 очков.

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