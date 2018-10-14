"Барселона" выбирает между двумя защитниками из Серии А

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"Барселона" выбирает между двумя защитниками из Серии А

"Барселона" намерена подписать нового защитника в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, каталонский клуб делает выбор между защитником "Наполи" Калиду Кулибали и Миланом Шкриньяром из "Интера".

Напомним, что ранее "Барселона" из-за травм потеряла Умтити и Вермалена, а Пике в этом сезоне показывает нестабильную игру.

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