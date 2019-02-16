"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом
Руководство "Барселоны" выбрало игрока, который следующим должен продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es.
По информации источника, после заключения нового соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, боссы "сине-гранатовых" намерены заняться пролонгацией сотрудничества с защитником Жорди Альбой.
"Барселона" предложит 29-летнему футболисту новый пятилетний договор. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году.
Альба выступает за "блауграну" с 2012 года, сыграл 278 матчей, забил 14 голов и сделал 54 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
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|3
|Атлетико Мадрид
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|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18