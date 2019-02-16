"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом

Руководство "Барселоны" выбрало игрока, который следующим должен продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, после заключения нового соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, боссы "сине-гранатовых" намерены заняться пролонгацией сотрудничества с защитником Жорди Альбой.

"Барселона" предложит 29-летнему футболисту новый пятилетний договор. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году.

Альба выступает за "блауграну" с 2012 года, сыграл 278 матчей, забил 14 голов и сделал 54 ассиста.

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