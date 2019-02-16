"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом

Теги барселонажорди альба

"Барселона" выбрала игрока, который следующим должен продлить контракт с клубом

Руководство "Барселоны" выбрало игрока, который следующим должен продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, после заключения нового соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде, боссы "сине-гранатовых" намерены заняться пролонгацией сотрудничества с защитником Жорди Альбой.

"Барселона" предложит 29-летнему футболисту новый пятилетний договор. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году.

Альба выступает за "блауграну" с 2012 года, сыграл 278 матчей, забил 14 голов и сделал 54 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой для Ракитича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неизвестные атаковали жену и детей Икарди

Неизвестные атаковали жену и детей Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов