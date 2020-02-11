"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки

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"Барселона" выбрала приоритетный вариант усиления атаки

"Барселона" определилась с главной трансферной целью на ближайшее время.

Напомним, что каталонский клуб активно ищет нового форварда на замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле.

По информации Marca, приоритетом "сине-гранатовых" стал нападающий "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе. В его контракте есть сумма отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

"Барса" ведёт переговоры о снижении стоимости 28-летнего бразильца, рассчитывая закрыть сделку до конца текущей недели.

В этом сезоне Жозе сыграл за "Реал Сосьедад" 24 матча и забил 8 голов.

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