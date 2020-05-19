"Барселона" выбрала стадион, на котором проведёт оставшиеся матчи сезона

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"Барселона" выбрала стадион, на котором проведёт оставшиеся матчи сезона

"Барселона" определилась с местом проведения оставшихся матчей сезона 2019/20, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клуб выбирал между "Камп Ноу" и стадионом Йохана Кройффа, на котором обычно играет вторая команда "блауграны".

В итоге было принято решение играть на основной арене, несмотря на то, что это будет немного дороже.

Последнее слово в этом вопросе оставалось за капитаном и вице-капитанами "Барсы" - Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто.

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