"Барселона" выдала худший старт в Ла Лиге за последние 33 года
"Барселона" установила клубный антирекорд в чемпионате Испании за последние 33 года.
В первых 10 турах каталонский клуб набрал всего 14 очков. Это худший результат с сезона-1987/88. Тогда "Барселона" в 10 матчах набрала 13 очков.
Напомним, что "Барселона" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды от лидирующего "Атлетико" составляет 12 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14