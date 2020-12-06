"Барселона" выдала худший старт в Ла Лиге за последние 33 года

Теги барселонарональд куман

"Барселона" выдала худший старт в Ла Лиге за последние 33 года

"Барселона" установила клубный антирекорд в чемпионате Испании за последние 33 года.

В первых 10 турах каталонский клуб набрал всего 14 очков. Это худший результат с сезона-1987/88. Тогда "Барселона" в 10 матчах набрала 13 очков.

Напомним, что "Барселона" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды от лидирующего "Атлетико" составляет 12 очков.

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