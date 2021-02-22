"Барселона" выдала худший за 14 лет старт в Примере

"Барселона" набрала 47 очков в 23 турах текущего розыгрыша испанской Примеры.

На счету "сине-гранатовых" 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения со старта чемпионата.

Как сообщает Stats Foot, это худший результат каталонской команды за последние 14 лет.

В сезоне 2006/07 "Барса" по итогам 23 туров Примеры имела в своём активе 46 баллов.

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