"Барселона" выдала лучший старт в Ла Лиге в своей истории

Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" выдала лучший старт в Ла Лиге в своей историиКаталонская "Барселона" выдала лучший старт в рамках испанской Ла Лиги в своей истории, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" лишь четырежды ранее в стартовых девяти турах чемпионата одерживали восемь побед при одной ничьей - в сезонах 1963/1964, 1997/1998, 2012/2013 и 2013/2014. Однако нынешняя разница мячей подопечных Эрнесто Вальверде в +23 мяча является лучшей за все это время.

Напомним, "Барселона" нацелилась на Эрреру. | soccernews.ru

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