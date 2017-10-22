"Барселона" выдала лучший старт в Ла Лиге в своей истории

Каталонская "Барселона" выдала лучший старт в рамках испанской Ла Лиги в своей истории, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" лишь четырежды ранее в стартовых девяти турах чемпионата одерживали восемь побед при одной ничьей - в сезонах 1963/1964, 1997/1998, 2012/2013 и 2013/2014. Однако нынешняя разница мячей подопечных Эрнесто Вальверде в +23 мяча является лучшей за все это время.

Напомним, "Барселона" нацелилась на Эрреру. | soccernews.ru